Круговий обмін: Чехія отримала всі 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини

За розсекреченими даними, Чехія передала Україні понад 60 танків Т-72, натомість Німеччина запропонувала Leopard 2A4.

Німецький уряд передав всі обіцяні 14 танків Leopard 2 у чеську армію, яка передала Україні радянські Т-72. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Чехії в Х (раніше Твіттер).

"Всі 14 подарованих танків Leopard 2A4 вже знаходяться в казармах у Пряславіце. Ми зменшуємо залежність від російської техніки та переходимо на сучасну платформу", — зазначили в публікації.

В межах програми кругового обміну, яку реалізує Німеччина, Чехії передали 14 танків за передані Україні Т-72. Також Прага отримає одну ремонтно-евакуаційну машину Büffel, яка має надійти в стрій всередині 2024 року. Програма Ringtausch передбачає, що країна-член НАТО передає Україні важку радянську техніку, а натомість має змогу отримати західні зразки.

Вартість 14 танків та Büffel складає приблизно 4 млрд чеських крон або близько 150 млн доларів. Leopard 2A4 знаходились на озброєні у Швейцарії та Німеччині. Їх викупила компанія Rheinmetall для підготовки постачання союзникам. Окрім самих основних бойових танків німецька сторона забезпечить техпідтримку на 3 роки, пакет запчастин, боєприпасів, а також проведе навчання чеських танкістів.

Перший Leopard 2A4 Чехія отримала ще наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Чехія передала Україні 62 танки, 4 вертольоти та ще десятки одиниць техніки та озброєнь.

8 листопада ЗМІ написали, що Україна отримала чеські РСЗВ Striga на озброєння.