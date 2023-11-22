Зупинка постачань F-35 до армії США: Lockheed Martin пропонує проміжне рішення

Технологічне оновлення TR-3 виявилось настільки проблематичним, що Міноборони відмовилось отримувати нові літаки з таким програмним забезпеченням. Через це виготовлені винищувачі стоять на складі Lockheed Martin.

Багатомісячна затримка з постачанням винищувачів F-35 може скоро завершитись. У повітря здійнявся літак з неповною версією програмного забезпечення TR-3. Про це повідомляє Defense News.

Минулого тижня на аеродромі у Форт-Ворті здійнявся у повітря літак F-35 з попередньою версією оновлення TR-3. Управління спільної програми F-35 розглядає можливість дозволити приймати літаки з неповним оновленням, щоб припинити багатомісячну зупинку постачання. Проте Повітряні сили США повідомили журналістам, що жодного рішення щодо прийняття F-35 з неповним ПЗ наразі немає. Наразі почалися перші випробування, щоб пришвидшити потенційне прийняття на озброєння F-35.

TR-3 або Technology Refresh — це назва серії оновлення програмного та апаратного забезпечення найновіших F-35. Оновлення містить в собі покращені дисплеї, компʼютерну памʼять та обчислювальну потужність. TR-3 необхідна як крок до масштабної модернізації Block 4. Остання надасть літаку розширення арсеналу зброї, а також покращить РЕБ та розпізнавання цілей.

Через складнощі з інтеграцію нового обладнання TR-3 й проблеми з ПЗ, військові відмовились приймати на озброєння F-35 з такою версією. Спочатку очікувалось, що пакет оновлення TR-3 надійде на літак у квітні, але тепер терміни можуть зсунутись до червня 2024 року.

Lockheed Martin тим часом продовжує виготовляти F-35 TR-3 й зберігає нові літаки на складі у Форт-Ворті.

Нагадаємо, звіт армії США показав, що наразі кожен другий F-35 є небоєздатним.

4 жовтня у США пояснили, чому існує понад 10 модифікацій винищувача F-35.