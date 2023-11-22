"Нехороший сигнал": Зеленський вважає, що успіхів під час контрнаступу має бути більше

На думку глави держави, війна не зайшла в глухий кут, однак для продовження боротьби з російською агресією потрібна підтримка американських союзників.

Президент України Володимир Зеленський оцінив ситуацію на полі бою та висловив сподівання на подальшу підтримку з боку США. Про це український лідер сказав в інтерв'ю кореспонденту FOX News Бенджаміну Холу від 22 листопада.

Журналіст запитав у Володимира Зеленського, чи відчуває він, що без просування в контрнаступі все йде не так, як планувалося.

"Це нехороший сигнал. Це правда. Важко залишатися сильними. Так, нам потрібно більше успішних результатів на полі бою", — відповів президент України.

Володимир Зеленський висловився про ситуацію на полі бою

При цьому Володимир Зеленський не вважає ситуацію безвихідною. На підтвердження своїх слів він вказав на успіхи українських військових у Чорному морі.

"Ми дійсно знищили... частину російського флоту... Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон", — сказав він.

Президент зазначив, що сподівається на продовження підтримки українців у боротьбі з російською військовою агресією з боку Вашингтона. Він наголосив, що більша частина виділених Києву коштів повертається до США через виробництво та робочі місця.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 20 листопада Володимир Зеленський сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни. На думку глави держави, Україна не вистоїть без підтримки західних партнерів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Український лідер вважає, що Кремль не готовий зараз завершувати повномасштабну війну.