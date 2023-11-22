"Намагається знайти слабкі сторони": експерти пояснили, чи зможе РФ захопити Куп'янськ

Російські військові намагаються знайти слабкі сторони в українській обороні та проводять перегрупування. У районі Куп'янська ЗС РФ почали частіше використовувати керовані авіабомби.

Збройним силам Російської Федерації потрібен Куп'янськ Харківської області, оскільки в разі успіху ворог зможе не лише зайняти місто, але й вийти на східний берег річки Оскіл. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

"Противник намагається знайти слабкі сторони в українській обороні. Проводиться перегрупування", — сказав прессекретар командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він зазначив, що ворог почав частіше використовувати керовані авіабомби. Натомість керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в районі Куп'янська загроз не так багато. З його слів, протягом кількох місяців ситуація особливо не змінюється, окупанти нагромаджують сили, йдуть в атаку, а ЗСУ її відбивають. Мусієнко вважає, що ворог буде змушений припинити наступ, навіть якщо й отримають незначні тактичні успіхи.

"Це просто черговий виток ескалації з упором на живу силу. Плюс заважає погода, окупанти самі скаржаться на це. Мені здається, тут ми впевнено стримуватимемо ворога, оскільки у нього набагато менше сил, ніж було місяць-два тому", — сказав Мусієнко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські військові не мають особливих шансів в окупації міста та у виході на Оскіл на Лимано-Куп'янській осі. Він зазначив, що угрупування "Центр" втратило найбільш боєздатні частини — підрозділи 90-ї танкової дивізії, 2-ї та 41-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

Експерт наголосив, що майже всі підрозділи відправили під Авдіївку, тому ворог втратив можливість вийти на Оскіл. Проте противник продовжить тиснути на Куп'янськ, зокрема він має чисельну перевагу, проте з іншого боку ЗСУ звели серйозні укріпрайони, для їх прориву потрібні потужніші ресурси.

"А вони не можуть собі цього дозволити, бо всі ресурси поглинає Авдіївка", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, 21 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські військові продовжують наступальні дії на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що ворог хоче вийти до Синьківки Харківської області, аби потім вирушити на Куп'янськ.

18 листопада стало відомо, що прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" уразили екскаватор ЗС РФ на Куп'янському напрямку. Окупанти пригнали екскаватор для того, щоб рити окопи, проте українська аеророзвідка помітила ворожу техніку та завдала влучного удару по ній.