Боєприпаси для України: до весни в ЄС зможуть виробляти мільйон артснарядів на рік, — ЗМІ

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, країни-члени ЄС можуть швидко створити додаткові потужності, але для поставок Україні на першому місці має бути політична воля.

Потенціал оборонних підприємств у країнах-членах Європейського союзу до весни 2024 року сягне виробництва понад 1 мільйона артилерійських снарядів на рік, заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Про це 21 листопада чиновник повідомив депутатам Європарламенту в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

На його думку, до кінця наступного року цей показник становитиме навіть 1,3-1,4 млн снарядів. Такого висновку Бретон дійшов, відвідавши військово-промислові компанії в 15 країнах ЄС.

Єврокомісар вважає, що проблема полягає в ситуації з контрактами загалом. Близько 40% продукції поставляється за межі Європи в треті країни. Щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, держави ЄС мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами Тьєррі Бретона, саме цю пропозицію Рада ЄС не підтримала.

"Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки Україні", — наголосив Бретон.

За його словами, виробництво прискорюється, ЄС може швидко створити додаткові потужності, але для поставок Україні на першому місці має бути політична воля.

Країни Євросоюзу вже надали Україні військову допомогу загальним обсягом 27 млрд євро.

Снаряди для України: що відомо

13 листопада верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що для виконання обіцянки про мільйон снарядів для ЗСУ, Європейський союз може почати перенаправляти в Україну боєприпаси, які спочатку призначалися для експорту в треті країни. За його словами, в Україну було відправлено трохи більше 300 000 снарядів з наявних запасів країн ЄС.

Нагадаємо, 22 листопада в Пентагоні відреагували на повідомлення, що США скоротили постачання зброї в Україну на 30%.