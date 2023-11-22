Щоб зберегти десантні судна: в РФ почали встановлювати ЗРК "Тор" на сухопутні кораблі

За даними експертів, встановлення "Тор" на палубу не є тривіальним завданням. Єдиним безпроблемним варіантом може бути розміщення комплексу на новому великому десантному кораблі проекту 11711 під назвою "Петро Моргунов".

У Росії заявили, що вони суттєво посилили захист своїх десантних кораблів, встановлюючи на них "автономні бойові модулі зенітних ракетних комплексів "Тор-М2КМ", повідомило російське державне агентство ТАРС.

За даними українського видання Defence Express, саме це рішення не нове, але раніше прикручування "Торів" ланцюгами до палуби було помічено лише на патрульних кораблях проекту 22160 минулого року. Але тепер справа дійшла і до "угруповання десантних сил ВМФ РФ у Чорному морі".

Ймовірно, йдеться про розгортання зенітних ракетних комплексів на великих десантних кораблях. Однак варто відзначити, що встановлення "Тор" на палубу не є тривіальним завданням. Єдиним безпроблемним варіантом може бути розміщення комплексу на новому великому десантному кораблі проекту 11711 з ім'ям "Петро Моргунов", що належить Північному флоту Росії та був задіяний у Чорному морі перед повномасштабним вторгненням.

Але в будь-якому випадку виникає питання секторності огляду та наведення ракет. Вона буде обмежена надбудовою і збити з неї мету, яка заходить із носової частини корабля, буде неможливо.

Ще великі труднощі можуть виникнути при спробі встановити "Тор" на найбільш поширений тип великих десантних кораблів в РФ — проект 775. Вільний простір на палубі цього корабля вкрай обмежений, а розмістити ЗРК, якщо можливо, то тільки в районі носа. Не виключено, що ціною пускових установок "Град", — заявляють журналісти.

Щодо застарілих ВДК проекту 1171 "Тапір", то розміщення ЗРК на них швидше за все взагалі неможливе без демонтажу кранового обладнання.

Але, як заявили в Defence Express, найголовнішим питанням є не технічні складнощі, а причина чого РФ взагалі намагається посилити протиповітряну оборону своїх великих десантних кораблів. Звичайно, опускаючи те, що традиційна ППО на таких кораблях ще за часів СРСР зводилася до зенітної артилерії та ПЗРК і ситуація аналогічна навіть новішому проекту 11711.

ЗРК "Тор"

"Такий додатковий захист потрібний російським десантним кораблям тільки коли вони перебувають у морі. Тому що далекобійні протикорабельні можливості України обмежені лише використанням крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, які технічно можуть вражати кораблі тільки в портах. Тор "на самому кораблі об'єктивно більш складне рішення, ніж той самий ЗРК прямо на пірсі", — додали експерти.

Таким чином, з одного боку, намір встановити на ГДК "Тори" може бути елементом підготовки РФ до спроби використати великі десантні кораблі для свого головного завдання — висадження десанту. Саме це в умовах наявності у ЗСУ берегових ракетних комплексів вимагатиме, як мінімум, посилення захисту від протикорабельних ракет.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що російські окупанти на території аеродрому "Кіровське" біля тимчасово окупованої Феодосії у Криму розмістили військову авіацію. Зокрема, ворог розмістив велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів.

16 листопада у партизанському русі "Атеш" розповіли, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму українське підпілля зафіксувало зведення інженерних бар'єрів. На думку партизанів, ворог може зводити бар'єри для захисту від можливих десантних висадок з боку українських військових чи атак надводних дронів.