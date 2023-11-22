Вдруге за 2 дні: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, — Міноборони

ФРН є однією з лідерів серед країн, які надають допомогу нашим ЗСУ. У останньому пакеті Україна, зокрема, отримала партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Федеративна Республіка Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі, вантажівки та артилерійські снаряди. Про це 22 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включає:

20 БМП Marder з боєкомплектом;

1 танк для розмінування Winsent-1;

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 криптофонів;

2 тягачі 8x8 HX81;

2 напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 карети швидкої допомоги.

Військова допомога Німеччини

21 листопада, перебуваючи з офіційним візитом у Києві, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад 1,3 млрд євро. За його словами, Берлін передасть Києву третій пакет систем ППО Iris-T SLM, збільшивши загальну кількість обіцяних систем із восьми до дванадцяти. За його словами, перша з чотирьох нових обіцяних систем надійде не раніше за кінець 2024 року, а решта — не раніше 2025 року. Пакет допомоги також включає 60 високотехнологічних розвідувальних безпілотників різних типів, а також понад 20 радіолокаційних систем для виявлення дронів-камікадзе противника. Крім того, українські військові отримають 20 000 нових 155-міліметрових артилерійських снарядів та 8000 протитанкових мін.

Нагадаємо, 13 листопада у Міноборони Німеччини підтвердили наміри збільшити військову допомогу Україні. Пісторіус підкреслив, що збільшення військової допомоги є "потужним сигналом Україні про те, що ми не залишаємо їх". За інформацією зі ЗМІ, очікується збільшення обсягу допомоги з 4 до 8 мільярдів євро.