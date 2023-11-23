"Обстановка на фронті ускладнена": Залужний уперше взяв участь у засіданні "Рамштайн" (фото)

За словами Головнокомандувача, Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уперше взяв участь у засіданні контактної групи з оборони України в рамках формату "Рамштайн". Про це він повідомив у себе в Telegram.

Залужний повідомив, що поінформував партнерів про ситуацію на полі бою. За його словами, обстановка на фронті ускладнена, але контролюється.

"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні передбачувані плани на найближчий час", — повідомив Залужний.

За його словами, він також подякував партнерам за роботу коаліції, яка зміцнила українські позиції та можливості.

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", — написав Залужний.

Також він поділився фотографіями з місця подій.

Валерій Залужний у Рамштайні Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Telegram

Кирило Буданов у Рамштайні

Залужний і Рустем Умєров у Рамштайні

Нагадаємо, що глава Міноборони України Рустем Умєров назвав 5 головних підсумків 17-го "Рамштайну". За словами глави Міноборони, партнери допоможуть захистити українське небо від російських атак за допомогою сучасної ППО. Є ще кілька гучних анонсів, які міністр не став розголошувати.