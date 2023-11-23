Доведеться відступати: експерт пояснив розпорошення ЗС РФ по всьому фронту (відео)

Військовий експерт Петро Черник заявив, що психологію росіян можна розібрати на двох прикладах їхньої поведінки під час війни проти України.

Російські окупанти обрали тактику "розпорошення" на весь фронт через особливий тип мислення. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів військовий експерт Петро Черник.

За його словами, щоб зрозуміти росіян, потрібно поставити себе на їхнє місце. Можливо, окупантам доведеться піти з Південного плацдарму і незрозуміло, як вони будуть це пояснювати. Це стратегічне завдання, якого можна досягти Збройним силам України. Щоправда, це станеться, можливо, за кілька місяців.

"Це завдання, яке можна в стратегічному сенсі досягти. Не дам точної відповіді на їхні (росіян, — ред.) роздуми, але на прикладі протиставлення і відштовхування від протилежного, наведу цікаві аргументи", — сказав Черник.

Він згадав про село Чорнобаївка в Херсонській області, яке стало справжнім "пеклом" для російських військових. Так, Сили оборони України 26 разів завдавали ударів по позиціях ЗС РФ. Будь-яка інша армія не підтягувала б туди військову техніку після 4 удару, але росіяни продовжували це робити.

Другим прикладом, про який розповів Черник, є спроби російських сил переправитися через річку Сіверський Донець на Луганщині у травні 2022 року. Так, ЗСУ понад 5 разів припиняли ці спроби, і переправа стала однією з найбільш смертоносних для окупантів. Близько 800 росіян було ліквідовано внаслідок артилерійських обстрілів.

"Люди при здоровому глузді не будуть цього робити, а вони роблять", — сказав Черник.

За його словами, у цьому випадку працюють ментальні наративи, принцип "ні кроку назад". Росіяни вважають, що в жодному разі не можна віддавати те, що вони вже взяли. Це елемент їхньої психології.

Петро Черник про мислення росіян (дивитися з 35 хвилини)

Нагадаємо, що аналітики DeepState 23 листопада повідомили, що майже по всьому фронту дуже напружена ситуація. Так, на Авдіївському напрямку росіяни постійно наступають на Степове та на інших ділянках. На Бахмутському напрямку ЗС РФ продовжують атакувати Кліщіївку та Андріївку.