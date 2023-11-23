Взяв до рук частину снаряда РСЗВ: у Запорізькій області загинув грибник, подробиці (фото)

У Нестерянці 52-річний чоловік знайшов касетний елемент снаряда РСЗВ. Вибухонебезпечний предмет здетонував у його руках та спричинив тяжкі поранення, несумісні з життям, розповіли в поліції.

У Запорізькій області чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет та вирішив забрати його додому, але той здетонував у нього в руках. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

"Грубе порушення елементарних правил мінної безпеки коштувало громадянинові життя. Вибухонебезпечний предмет, який він вирішив забрати додому із замінованої лісосмуги, здетонував у нього в руках", — йдеться у повідомленні.

У Нестерянці, яка розташована в "сірій" зоні, 52-річний чоловік до торби з грибами поклав касетний елемент снаряда РСЗВ, який знайшов у траві. Снаряд здетонував та спричинив чоловікові тяжкі поранення, несумісні з життям.

Правоохоронці розповіли, що свідком події став товариш загиблого, який і викликав поліцію. Натомість Нацполіція не відразу змогла отримати доступ до тіла загиблого через розкидані в траві касетні боєприпаси та інші ймовірні вибухонебезпечні "пастки".

У результаті поліції довелося звернутися за кваліфікованою допомогою до вибухотехніків, після проведених робіт тіло чоловіка вдалося евакуювати.

Правила мінної безпеки

Правоохоронці закликали громадян уникати лісів, полів, парків, узбіч доріг, зруйнованих будинків та мостів на територіях, де велися або ведуться активні бойові дії. Тоді як в разі виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно:

зателефонувати в поліцію чи ДСНС — 102 або 101;

не підходити до предмета, не торкатися та не пересувати його;

припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, оскільки вони можуть спровокувати вибух;

вказати місце знахідки фахівцям та повідомити час виявлення.

Що заборонено робити:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його та брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття та кидати в нього вибухонебезпечний предмет;

приносити його додому.

Нагадаємо, 9 листопада в Нацполіції розповіли, що в Одеській області чоловік підірвав гранату в автомобілі через те, що водій та його пасажири відмовилися віддати йому гроші. Правоохоронці зазначили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі, який попросив підвезти його, а потім почав вимагати гроші.

У квітні український офіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Владислав Соколов заявив, що однією з найнебезпечніших мін є ОЗМ-72 (жаба/відьма), вона вважається протипіхотною міною, яка підстрибує в повітря з круговим підривом.