ОЗМ-72: український сапер назвав одну з найнебезпечніших мін на фронті (фото)

Протипіхотна міна при спрацьовуванні підстрибує на висоту до 60 см та вибухає, уражаючи уламками все навколо себе.

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Українській офіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Владислав Соколов назвав одну найскладніших мін для розмінування. Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.

25 квітня сапер побував на декількох мінних полях. Його завдання полягає в тому, щоб знайти найскладніші мінні поля та зібрати всі медіадані для спеціальної програми. За словами Соколова, зараз готується база даних про міни.

"Я вирішив почати з однієї з найнебезпечніших мін ОЗМ-72 (жаба/відьма). Протипіхотна міна, яка підстрибує в повітря з круговим підривом", — написав Соколов.

За його словами, лише на одному невеликому клаптику землі вони знайшли 46 мін ОЗМ-72. Їх відносно просто розміновувати, проте дуже складно шукати. Також російські війська часто використовують ПФМ-1.

ОЗМ-72 — це протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження, яка була розроблена ще в 1965 році. При спрацьовуванні підривника вогонь полумʼя запалює порох. Далі йде реакція й міна вистрибує на висоту 50-60 см та вибухає. В Радянському союзі ОЗМ-72 скопіювали з американської М16 АРМ. Однак варто зазначити, що радянська та американська розробки походять від німецької міни SMI-44, яка використовувалась в роки Другої світової війни.

SMI-44 стала праотцем для радянської міни ОЗМ-72

В одній міні ОЗМ-72 є приблизно 2 400 осколків, а загальна маса міни складає 5 кг.

Українські бійці розказали про ОЗМ-72

Україна є підписантом Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Нагадаємо, 25 квітня в ЗМІ писали, що жителі Харківської області знімають таблички про мінну небезпеку у регіоні для власних потреб.

24 квітня ЗМІ писали, що українські фермери перетворили трактор на безпілотну машину для розмінування, якою можна керувати дистанційно.