ОЗМ-72: украинский сапер назвал одну из самых опасных мин на фронте (фото)

Противопехотная мина при срабатывании подпрыгивает на высоту до 60 см и взрывается, поражая обломками все вокруг себя.

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Украинский офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Владислав Соколов назвал одну из самых сложных мин для разминирования. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

25 апреля сапер побывал на нескольких минных полях. Его задача состоит в том, чтобы найти самые сложные минные поля и собрать все медиаданные для специальной программы. По словам Соколова, сейчас готовится база данных о минах.

"Я решил начать с одной из самых опасных мин ОЗМ-72 (лягушка/ведьма). Противопехотная мина, которая подпрыгивает в воздух с круговым подрывом", — написал Соколов.

По его словам, только на одном небольшом клочке земли они обнаружили 46 мин ОЗМ-72. Их относительно просто разминировать, но очень сложно искать. Также российские войска часто используют ПФМ-1.

ОЗМ-72 – это противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения, которая была разработана еще в 1965 году. При срабатывании взрывателя огонь пламени зажигает порох. Далее следует реакция и мина выпрыгивает на высоту 50-60 см и взрывается. В Советском союзе ОЗМ-72 скопировали с американской М16 АРМ. Однако следует отметить, что советская и американская разработки исходят из немецкой мины SMI-44, которая использовалась в годы Второй мировой войны.

SMI-44 стала праотцом для советской мины ОЗМ-72

В одной мини ОЗМ-72 имеется около 2400 осколков, а общая масса мины составляет 5 кг.

Украинские бойцы рассказали об ОЗМ-72

Украина подписала Оттавскую конвенцию, запрещающая использование противопехотных мин.

Напомним, 25 апреля в СМИ писали, что жители Харьковской области снимают таблички о минной опасности в регионе для собственных нужд.

24 апреля СМИ писали, что украинские фермеры превратили трактор в беспилотную машину для разминирования, которой можно управлять дистанционно.