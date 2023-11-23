Стан нестабільний: Плотницький перебуває у лікарні після отруєння, — соцмережі

На лікування ексватажка проросійських терористів збирають кошти, а слідчі ФСБ намагаються з'ясувати, хто міг отруїти колаборанта.

Так званий "ексголова" окупованої Луганщині Ігор Плотницький перебуває у лікарні в Москві, куди потрапив з серйозним отруєнням. Його стан нестабільний. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"За даними джерела, близького до Плотницького, днями йому стало краще, потім знову стало гірше. Стан нестабільний", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Плотницький перебуває в одній із лікарень Москви, в якій саме, люди з його оточення приховують, а на лікування терориста збирають кошти.

"Плотницького отруїли "потужною синтетичною отрутою". При цьому у ФСБ сказали, що "визначили коло з майже десятка людей, яких міг сильно дістати Плотницький", і з'ясовують, чи хтось із них причетний до отруєння", — пише "Табакерка".

Нагадаємо, що Плотницького в січні 2022 року український суд засудив до довічного ув'язнення у справі про влучення з ПЗРК у військово-транспортний літак Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Тоді загинули всі 49 військовослужбовців ЗСУ, які перебували на борту.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ. Окупанти замовили ресторанну їжу, а після того, як поїли, відчули себе зле і потрапили до лікарні з отруєнням.