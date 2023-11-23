Атаки тривають: у РФ підтвердили присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра, — ISW (карти)

За даними аналітиків, деяка активність Сил оборони спостерігається біля Пойми та Олешок. Але ЗС РФ звузили український плацдарм у районі Кринок останніми днями.

Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі в Херсонській області та, за деякими даними, вели атаки в цьому районі 22 листопада. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 листопада.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.

Російські "військкори" визнають, що українська присутність у Кринках (30 км від Херсона і 2 км від Дніпра) триває протягом певного часу.

Мапа "DeepState" | Кринки Херсонської області на карті

Згідно з російськими ж джерелами, Сили оборони України також утримують позиції та ведуть атаки в районі селища Пойма (12 км на схід від Херсона, 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км від Херсона, 3 км від Дніпра), Підстепного (17 км від Херсона, 4 км від Дніпра) і Антонівського мосту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що деяка активність також спостерігається на захід від Олешок (7 км від Херсона, 4 км від Дніпра).

Зі свого боку, російські війська 22 листопада продовжували наступ на лівобережжі Херсонської області, але без підтверджених успіхів. За твердженнями російського "військкора", ЗС РФ наступають на Кринки зі сходу.

За словами Машовця, окупаційному угрупованню за останні кілька днів вдалося звузити український плацдарм біля Кринок.

Карта ISW | Лівий берег Дніпра Херсонська область

Частини російського 328-го полку ВДВ (104-та дивізія) атакують Кринки з боку Корсунки (45 км від Херсона, 1 км від Дніпра), уточнив він, додавши, що російські війська безперервно атакують уздовж прибережної дороги Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від Херсона).

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися під Куп'янськом, проводять перегрупування і готуються посилити штурми.

Також повідомлялося, що РФ отримує від Ірану керовані авіабомби. Тегеран виробляє кілька видів коригованих авіаційних бомб: Ghaem, Yasin (дальньої дії), Sadid і Balaban, які, за даними російських джерел, сумісні з Су-25.