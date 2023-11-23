В Чехії почали розробку БМП нового покоління Pandur II EVO: що зміниться

Бойова машина піхоти стане захищенішою, потужнішою та швидшою. Tatra оновить не тільки двигун чи бронювання, але й внутрішню частину БМП: кондиціонування, опалення, освітлення.

Чеська компанія Tatra Defence Vehicle почала роботи над створенням БМП нового покоління Pandur II CZ. Про це повідомляє Czechoslovak Group.

Бойова машина піхоти Pandur II має колісну формулу 8х8. Машину можна буде виконувати в різних варіаціях, наприклад, самохідний міномет. Чехія розглядає можливість замінити ними міномети vz.82 PRAM-L та vz.85 PRAM-S. Розробка машини почалася на тлі зацікавленості іноземних замовників та самої Чехії у БМП Pandur II.

Нова машина отримала назву Pandur II Evo. Змін зазнали різні елементи машини. Маса зросла з 21,8 тонни до 25 тонн. Корпус БМП тепер буде краще захищено від мін та осколків. Паливні баки також перенесли в інше, більш безпечне місце. Також покращено систему кондиціонування, опалення, освітлення та фільтрації.

Схематичне зображення Pandur II EVO

Окрім цього Tatra змінить силову установку в новій машині. Буде встановлено турбодизельний двигун Cummins ISL 540 обʼємом 8,9 літра з потужністю 405 кВт. Працювати двигун буде в парі з автоматичною шестиступеневою автоматичною коробкою передач ZF Ecomat 6 HO 902 S. Запас ходу оновленої БМП буде до 600 км й з максимальною швидкістю по трасі до 105 км/год.

Нагадаємо, 22 листопада Німеччина оновила список військової допомоги Україні. В нього увійшли БМП Marder та інша техніка.

16 листопада ЗМІ писали, що Hyundai Rotem хоче постачати Україні нові БМП N-WAV.