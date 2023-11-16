Hyundai Rotem хоче постачати в Україну нові БМП N-WAV: що відомо (фото)

Компанія Hyundai планує побудувати завод з виробництва N-WAV на території Польщі. У майбутньому там також збираються відкрити ремонтний центр.

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Південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem розглядає Україну як потенційного замовника нових колісних бойових машин N-WAV. Про це пише портал "Мілітарний" посилаючись на презентацію компанії.

Повідомляється, що представники Hyundai Rotem планують створити завод з виробництва N-WAV на території Польщі, яка вважається одним із перспективних покупців. Серед можливих замовників також згадуються Україна, Болгарія, Словенія та Угорщина.

У компанії зазначили, що на території майбутнього польського промислового центру Hyundai планують створити ремонтний центр для згаданих держав. Кадри з презентації опублікував користувач соцмережі X Bartłomiej Kucharski.

Презентація БМП N-WAV Презентація БМП N-WAV Презентація БМП N-WAV Презентація БМП N-WAV Презентація БМП N-WAV Презентація БМП N-WAV

Що відомо про N-WAV

У презентації йдеться, що бойова колісна машина N-WAV розроблена на основі корейського бронетранспортера K808, виробленого компанією Hyundai Rotem. БПМ призначена для доставки піхоти та її безпосередньої підтримки в бою.

Машина вміщує вісім піхотинців, а також трьох членів екіпажу. Її головною перевагою має стати модульність, зокрема можливість інтеграції більшості присутніх на ринку бойових модулів.

N-WAV важить 35 тонн, однак при цьому зберігає плавучість і здатний форсувати водойми на швидкості до 10 км/год. Очікується, що балістичний захист машини зможе витримувати обстріли за 4-6 рівнями STANAG 4569. Протимінний захист розрахований на витримку підриву 10 кілограмів тротилу.

У базовій комплектації БМП оснащена дизельним двигуном у поєднанні з автоматичною коробкою передач. Виробник також працює над альтернативною силовою установкою, яка працюватиме на водні.

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