Шанси нульові: Росія намагається продати Індії танки-амфібії "Спрут-СДМ1"

Тим часом Індія має власну розробку — танк Zorawar, початковий варіант якого, попри проблеми з двигуном, має бути представлений у грудні 2023 року.

На виставці озброєнь Dubai Airshow в листопаді генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв виступив із заявою про те, що компанія зберігає прихильність індійській ініціативі зі створення нової партії легких танків і бойових машин піхоти. На думку оглядачів Bulgarian Military, слова Міхєєва можна розцінювати, як відчайдушний заклик нав'язати індійській стороні легкий танк 2С25 "Спрут-СДМ1", угода щодо якого так і не відбулася.

У матеріалі від 23 листопада йдеться про те, що Індія, яка має проблеми з постачанням та обслуговуванням російського озброєння, схоже, не має наміру відновлювати переговори з РФ щодо закупівлі легких танків.

Оглядачі нагадали, що ще 2020 року у зв'язку із загостренням напруженості на кордоні з Китаєм уряд Індії зацікавився російськими танками-амфібіями "Спрут-СДМ1" з метою посилення військ у прикордонних територіях.

"З огляду на потужний китайський арсенал, що включає легкі танки Type 15, придбання "Спрут-СДМ1" стало питанням стратегічної необхідності", — зазначили експерти.

Однак угода не відбулася і не була узгоджена, що ознаменувало відмову від реалізації плану. Замість цього індійські інженери зайнялися власною розробкою легкого танка Zorawar, зразок якого було вперше представлено на виставці DEFEXPO 2022.

І хоча робота над Zorawar наразі застопорилася через проблеми із забезпеченням постачань силових агрегатів, за даними індійських інсайдерів, початковий варіант машини, призначеної для ведення бойових дій у горах, планують презентувати в грудні 2023 року. Після цього прототип має пройти дослідно-конструкторські випробування.

Коротко про танк Спрут-СДМ1

Російський танк-амфібія 2С25М "Спрут-СДМ1" побудований на модернізованому шасі десантної машини БМД-4М. Його основне озброєння включає 125-мм гладкоствольну гармату 2А75 і 7,62-мм універсальний кулемет ПКТ. При цьому бойову міць посилено новою цифровою системою управління вогнем.

Танк також оснащений бойовим модулем для запуску протитанкової керованої ракети 9К119 "Рефлекс".

Танк оснащений дизельним двигуном УТД-29 потужністю 500 к.с., що дає йому змогу розвивати швидкість до 70 км/год на шосе, 45 км/год на бездоріжжі та до 10 км/год при русі по воді.

Машину можна транспортувати десантними кораблями й літаками військово-транспортної авіації, а також десантувати посадковим і парашутним способом разом з екіпажем на борту.

Раніше повідомлялося, що в Індії вироблятимуться російські комплекси "Игла-С" — модернізована версія радянської "Голки". За словами глави компанії "Рособоронекспорт" Олександра Міхєєва, контракт на виробництво ПЗРК сторонами вже підписано.