Війна в Україні ні до чого не призводить: МЗС Словаччини про необхідність мирних переговорів

За словами Юрая Бланара, після 600 днів війни настав час припинити вогонь, оскільки Україна перебуває "не в тому становищі, щоб витіснити" окупантів зі своєї території.

Словацька Республіка розглядає російську агресію проти України, як порушення міжнародного права і тому готова допомагати українській стороні, але не у військовій сфері. Водночас після понад 600 днів війни виникла необхідність мирних переговорів України та РФ, оскільки "конфлікт увійшов у заморожену фазу". Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час пресконференції у Відні 23 листопада.

За словами глави словацького МЗС, ситуація на лінії бойового зіткнення в Україні істотно не змінилася, тому існує варіант мирного вирішення.

"Мирне рішення завжди складне. Але ми маємо сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами. Зараз ми бачимо, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів і не призводить до жодних результатів. Ще раз повторюю, ми підтримуємо Україну. Однак ми бачимо, що конфлікт увійшов у заморожену фазу", — заявив Бланар.

Міністр також сказав, що Словаччина займає позицію припинення вогню, оскільки спроби розв'язати конфлікт військовим шляхом ні до чого не приводять. Ба більше, Україна перебуває "не в тому становищі, щоб витіснити" окупантів зі своєї території.

"Військового рішення не існує, і нам необхідний тиск для мирних переговорів і підтримка всіх мирних зусиль... Я ще раз повторюю, що ми виступаємо за мирні переговори, чи то з боку України, чи то з боку Китаю. Припинення вогню — це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", — підкреслив Бланар.

Глава МЗС Австрії не згоден

Зі свого боку міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не погодився з позицією свого словацького колеги. Він зазначив, що головна загроза для Європи походить від Російської Федерації й саме від російського президента Володимира Путіна залежить припинення вогню.

Якщо Путін перестане воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна перестане воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", — резюмував Шалленберг.

Юрай Бланар про мирні переговори РФ і України (дивитися з 19:40)

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті G20 заявив, що Кремль ніколи не відмовлявся від переговорів із Києвом. За його словами, учасникам саміту слід подумати, "як припинити цю трагедію" в Україні.