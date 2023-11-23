Спонсор війни: НАЗК внесла до чорного списку найбільшого інвестора будівельної галузі РФ

За даними Національного агентства України з питань запобігання корупції, керівництво німецької компанії Knauf має тісні зв’язки з кремлівською владою та активно сприяє мобілізації своїх працівників на війну.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів тероризму одного з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів – німецьку компанію Knauf. Відповідна заява опублікована на сайті НАЗК.

За даними НАЗК, за 2022 рік Knauf поповнив бюджет РФ на суму майже 117 мільйонів доларів США, а також активно сприяє мобілізації своїх працівників на війну в Україні. У жовтні минулого року компанія Knauf узгоджувала з владою списки своїх співробітників, яких можна мобілізувати.

За останні 30 років німецька компанія інвестувала в російську економіку понад 1,65 млрд євро та на сьогоднішній день має на території РФ десяток дочірніх підприємств, 20 заводів та близько 30 ресурсних центрів. За цей час Knauf створив понад 4 тисячі робочих місць і є найбільшим інвестором у будівельному секторі російської економіки.

Згідно заяві НАЗК, керівництво компанії мало тісні зв’язки з кремлівською владою. Співвласник Knauf, Ніколаус Вільгельм Кнауф, був Почесним Консулом РФ у Нюрнберзі протягом більш ніж 20 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно заявила, що не збирається зупиняти свою діяльність в РФ.

"Ми залишаємося в росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років", – цитує НАЗК заяву Knauf.

Як пише НАЗК, фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору.

"Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйнованих житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf", – йдеться в повідомленні пресслужби антикорупційного відомства.

Нагадаємо, Україна внесла Nestle до списку спонсорів війни. За даними Національного агентства України з питань запобігання корупції, Nestle пояснює свою позицію тим, що забезпечує населення РФ товарами першої необхідності і дбає про своїх понад сім тисяч співробітників, чим підтримує економіку агресора.

Раніше Фокус писав, що Україна призупинила статус спонсора війни для угорського OTP Bank. У НАЗК пішли на поступки Угорщині та Греції, розраховуючи на те, що Будапешт розблокує 500 млн євро військової допомоги ЄС для України, а Афіни не блокуватимуть новий пакет санкцій ЄС проти Росії.