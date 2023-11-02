Усе ще на ринку РФ, полиці переповнені: Україна внесла Nestle до списку спонсорів війни, — НАЗК

За даними Національного агентства України з питань запобігання корупції, Nestle пояснює свою позицію тим, що забезпечує населення РФ товарами першої необхідності та дбає про своїх понад сім тисяч співробітників. Чим підтримує економіку агресора.

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Україна внесла Nestle до списку спонсорів війни через те, що швейцарська компанія продовжує роботу на російському ринку. Про це повідомляє Національне агентство України з питань запобігання корупції.

Зазначається, що прибуток Nestle від ринку РФ перевищує 2%, попри це, керівництво компанії "досі не наважилося" припинити роботу у РФ.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в компанії заявили про припинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності", — йдеться в публікації.

Представники НАЗК послалися на публікації у ЗМІ та зазначили, що станом на лютий 2023 року полиці російських магазинів переповнені продукцією Nestle.

При цьому триває розширення виробничої бази РФ. Автори публікації зазначили, що керівництво Nestle пояснює свою позицію тим, що забезпечує населення товарами першої необхідності та піклується про своїх співробітників, яких у РФ налічується понад сім тисяч осіб.

Компанія Nestle

"Таким чином, компанія створює робочі місця і підтримує економіку агресора, — зазначили автори посту в Telegram. — Ще за часів Другої Світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію для сухих пайків німецької армії та експортуючи до країн антигітлерівської коаліції".

Від початку повномасштабної війни в Україні сотні комерційних організацій оголосили, що закривають бізнес у РФ, припиняють випуск і продаж продукції на території РФ.

У Nestle заявили, що продовжать постачати жителям РФ необхідні харчі, пославшись на принцип "базового права на їжу".

Нагадаємо, що під Вугледаром ЗСУ відбили спробу штурму російських військ. Зеленський розповів про атаки росіян.

Також повідомлялося, що в новій російській ракеті 40Н6 виявили іноземну плату. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, нова система використовується в комплексах С-400. А її дальність — 380-400 км.