Іспанія створює свою лазерну гармату проти дронів за 11 млн євро: коли вона з'явиться

Прототип має визначати цілі та відстань до них, а потім вражати лазерними променями потужністю 35 кВт.

В Іспанії планують до 2027 року розробити комплексну систему лазерної зброї проти дронів, потужність якої має становити 35 кВт. Про це повідомляє bulgarianmilitary.com.

Міністерство оборони країни вже видало дозвіл на розробку комплексу протидії безпілотникам компаніям Indra Sistemas і Escribano Mechanical & Engineering. Компанії мають спільно реалізувати проєкт у кілька етапів і представити прототип через чотири роки — у грудні 2027 року, на нього виділять 10 980 000 євро.

DIAL — перше велике підприємство Міністерства оборони Іспанії з розробки лазерної зброї. Подробиць про нову систему небагато, але деякі відомості містяться в річному плані оборонних контрактів. Описана програма відповідає ініціативі з розробки зброї проти дронів потужністю 35 кВт. Усе вказує на те, що це саме проєкт DIAL.

За наявними даними, прототип бойового лазера міститиме електрооптичну систему, механізм наведення, вбудований у лазерну підсистему для фокусування променя і систему для стрільби. Передбачена також технологія для визначення дальності, яка передає ці дані лазерній підсистемі. Увесь комплекс розміщуватиметься в спеціально відведеному укритті, за винятком систем, які потребують прямої видимості.

Нагадаємо, що Ізраїль уперше застосував лазерну ППО. Iron Beam вразила ракети ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що Земля отримала повідомлення за допомогою лазерного променя, який пролетів 16 млн км у космосі.