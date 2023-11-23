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"Вдала взаємодія не залишила шансу": бійці НГУ зупинили штурм окупантів на Запоріжжі (відео)

Юлія Шевченко

Ворог намагався наблизитися до позицій бригади "Спартан", але зіткнувся з успішною колективною роботою піхоти, аеророзвідки та артилерії.

В Запорізькій області російські окупанти невдало сходили на штурм позицій бійців бригади НГУ "Спартан". Про це повідомив 23 листопада в своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наші "спартанці" відбили атаку російських штурмовиків на Запорізькому напрямку. Воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу знищили особовий склад противника", — проінформував він.

Ігор Клименко наголосив, що українські захисники успішно відпрацювали по ворогу, оскільки була вдала взаємодія піхоти, аеророзвідки та артилерії, і вона не залишила шансів окупантам.

"І так буде з кожним, хто прийде зі зброєю на нашу землю", нагадав міністр.

На опублікованих кадрах видно, як по ворогу, який намагається наблизитися до позицій НГУ, відпрацьовує артилерія.

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Нагадаємо, що 23 листопада повідомлялося, що оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що ГУР Міноборони здійснило кіберспецоперацію щодо "Росавіації" і виявило великі проблеми в цій сфері через санкції.