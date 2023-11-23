Прямо в авто: СБУ у Бєлгороді ліквідувала топколаборанта з Харківщини, — ЗМІ (відео)

Ліквідований Олександр Слісаренко працював в українських правоохоронних органах, однак у 2014 році приєднався до "Антимайдану" у Харкові, а пізніше — воював за т. зв. "ЛНР".

У російському місті Бєлгород 16 листопада стався вибух в автомобілі, в якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Про це 23 листопада повідомило видання Liga.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Від одержаних травм він загинув, ліквідацію воєнного злочинця влаштувала СБУ", — уточнюють журналісти.

Що відомо про Слісаренка

Зрадник Олександр Слісаренко колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником харківського "Антимайдану", а в 2021-2022 роках воював за так звану "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території.

"Російська влада замовчує про ліквідацію Слісаренка", — підсумовує Liga.net.

Нагадаємо, нещодавно харківський суд виніс вирок чоловікові, який навів ворожі ракети на будівлю обласної військової адміністрації. Слідством встановлено, що він передавав інформацію ворогу протягом лютого-квітня 2022 року. Попри те, що він свою провину не визнав, суд призначив чоловіку довічне ув’язнення.

Також 22 листопада у львівському суді озвучили суду збитків внаслідок удару по Яворівському полігону. Тоді внаслідок атаки за офіційною інформацією загинула 61 особа та ще 160 людей було поранено.