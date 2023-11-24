"Неприємні": експерт назвав особливості балістичних ракет, які Іран може передати РФ (відео)

Костянтин Криволап не розуміє, навіщо Ірану передавати ракети Росії, оскільки країна нещодавно вийшла з-під санкцій, і може знову під них потрапити.

Іран може передати Російській Федерації балістичні ракети, а саме Fateh-110, Ababeel чи Zolfaghar. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі "24 Каналу".

З його слів, розмови про передачу цих ракет тривають ще з вересня 2022 року. У жовтні закінчилися дія санкцій проти Ірану, після чого з'явилися розмови про передачу Росії балістичних ракет. Зокрема, ракета Ababeel має дальність польоту 80-90 кілометрів. Експерт не розуміє, навіщо це озброєння ЗС РФ, оскільки вони мають ракети, подібного радіусу дії. Інші ракети — є неприємними, і Криволап також не розуміє, навіщо Ірану їх передавати, оскільки країна тільки вийшла з-під санкцій, і в результаті може знову під них потрапити.

Крім цього, авіаційний експерт заявив, що "не все добре" з контрактом по виробництві дронів Shahed у Татарстані. З його слів, Росія у порядку розрахунку з Іраном повинна була постачати винищувачі Су-35, проте нині жодних повідомлень немає про те, що РФ виконала умови.

"Тому там (між Іраном і РФ, — ред.) є якісь протиріччя. Те що Росія накопичує наразі ресурси, й, можливо, ракети їй би не завадили. Це можливо, але ми все одно будемо готуватися до максимальних значень, і готувати системи ППО незалежно від того, чи будуть іранські ракети, чи не будуть. Ми будемо готуватися з огляду на те, що все може бути", — додав Костянтин Криволап.

Нагадаємо, 21 листопада у ЗМІ з посиланням на прессекретаря Білого дому Джона Кірбі повідомили, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет малої дальності. Росія може відкрито придбати балістичні ракети в Тегерана, оскільки в жовтні ракетне ембарго ООН проти Ірану закінчилося.

7 листопада представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія змогла досягти домовленостей з Іраном щодо постачання балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Він зазначив, що проблема з балістичними ракетами полягає в тому, що вони летять швидше, ніж крилаті або БПЛА.