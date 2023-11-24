Війна на Близькому Сході: Ірак та Сирія атакували американські бази, — ЗМІ

Для атак були використані ракети та безпілотники. Напередодні Ірак звинуватив США в ескалації через удар по бойовиках групи Катаїб Хезболла.

Ірак та Сирія чотири рази атакували війська США протягом кількох годин. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

23 листопада американські війська зазнали атак з використанням ракет та безпілотників. Зі слів неназваного представника військових, обійшлося без втрат серед особового складу та пошкоджень інфраструктури.

"Говорячи на умовах анонімності, чиновник сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника односторонньої дії", — передали журналісти.

В Іраку безпілотники були запущені по авіабазі Айн-аль-Асад на захід від Багдада та по базі США поблизу аеропорту Ербіль на півночі.

Раніше того ж дня про напади на ці місця заявляла група, яка називає себе Ісламським опором. Аналітики припускають, що в ній поєднані кілька іракських збройних груп, пов’язаних з Іраном.

У ЗМІ підкреслили, що атаки відбулися наступного дня після удару США по воєнізованому угрупуванню Катаїб Хезболла. Його представники заявляли, що внаслідок нападу американських військ загинули восьмеро бійців. Ірак засудив дії як ескалацію та порушення суверенітету.

Офіційні особи США відповіли, що США завдали ударів по групах Ірану після ескалації їхніх атак, націлених на американські й міжнародні сили. Зі слів неназваного чиновника, з 17 жовтня в Іраку відбулося 36 нападів, а в Сирії — 37.

Нагадаємо, 21 листопада бойовики Ірану також атакували американську авіабазу за допомогою ракети. За даними ЗМІ, кілька військовослужбовців отримали поранення.

Вночі на 9 листопада з військами США вступила в бій Сирійська армія. Повідомлялось, що обидві сторони застосували широкий спектр озброєнь, зокрема важку артилерію та ракети.