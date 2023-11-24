"Усе до цього йде": експерт розповів, що буде у випадку втрати Авдіївки

Російські військові почали перекидати всі можливі ресурси в район Авдіївки. Окупанти отримали завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ Володимира Путіна, яке відбувається в грудні, розповів Михайло Жирохов.

Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що якщо Авдіївка Донецька області перейде під контроль Збройних сил Російської Федерації, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Фактично росіяни просто вирівняють фронт у напрямку Авдіївки. Для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку й далі на Слов’янськ, думаю, в них навряд чи вистачить сил та засобів", — сказав Михайло Жирохов.

Він зазначив, що ворог зможе завдавати артилерійські удари на більшу глибину, тому українські міста, що менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити лише навесні чи влітку, наразі у ворога немає сил та засобів для наступу.

Попри це Жирохов наголосив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масовано використовувати 500-кілограмі керовані бомби та перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. З його слів, російські військові мають завдання взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше, до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема, це можуть подати як "велику перемогу".

Михайло Жирохов наголосив, що ситуація є незрозумілою, оскільки невідомі плани нашого командування — чи планують утримувати місто. Відбувається погіршення умов, яке обмежує використання певних видів озброєння — дронів, артилерії. Він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локального контрнаступу, який "зріже" наступальні можливості ворога, або не буде віддано наказу про відхід бригад, що перебувають в Авдіївці.

"Я не хочу говорити про те, що ми вже втратили Авдіївку, але все до цього йде. На жаль, прогноз саме такий, якщо ситуація розвиватиметься за таким невтішним для нас сценарієм", — повідомив він.

Крім цього, Жирохов переконаний, що Генштаб ЗСУ має певний план, виконання якого можна буде побачити найближчим часом.

Нагадаємо, 23 листопада речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що російські військові застосовують багато безпілотників різних типів на Авдіївському напрямку. Зокрема, залежно від погодних умов ворог застосовує від 50 до 100 дронів.

Того ж дня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. З його слів, це рішення ворога є політичним. Крім цього, він зазначив, що близько 50% міста зруйновано та не існує.