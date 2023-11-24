Мобілізація в Україні: як можуть покарати за ігнорування повістки

В Україні існує три види повісток, які мають різне призначення. В залежності від обставин на порушника можуть накласти штраф або навіть ув’язнити на кілька років.

В Україні триває загальна мобілізація населення, і на тих, хто ігнорує свій військовий обов’язок, очікує покарання. У тому, що може загрожувати людині за ігнорування повісток від ТЦК, розібрались журналісти "Дніпро Оперативний".

Відмова від призову є порушенням закону. На порушника можуть накласти штраф або навіть арештувати його. Це регулюється законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Мобілізація в Україні: які можуть видати повістки?

В Україні нині є три види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК (до неї додається картка, у якій після медогляду вказують висновок про придатність);

"бойова" або мобілізаційне розпорядження.

Мобілізація в Україні: адміністративна відповідальність

Військовозобов’язаний може бути покараний за адміністративне правопорушення в Україні, якщо:

зіпсує або втратить через необережність свої військово-облікові документи (штраф — від 51 до 119 гривень );

); порушить правила військового обліку, наприклад не прийде оновити дані у ТЦК або відмовиться від повістки без законних підстав (штраф — від 3400 до 5100 гривень).

Постанову про притягнення призовника до відповідальності виносять керівники ТЦК. Скасувати її можна лише через суд.

Мобілізація в Україні: кримінальна відповідальність

На відміну від адміністративних правопорушень, у таких випадках суд — обов’язковий.

Військовозобов’язані українці ризикують потрапити на лаву підсудних, якщо:

ухиляються від призову за мобілізацією;

ухиляються від проходження служби цивільного захисту в разі цільової мобілізації;

ухиляються від військового обліку або навчальних зборів;

ухиляються від призову на строкову службу або військову службу за призовом офіцерів.

У ЗМІ зазначили, що найчастіше в Україні карають за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. За це можуть засудити до ув’язнення на 3-5 років. Нерідко покарання заміняють іспитовим строком.

Чи можна уникнути покарання за ігнорування повістки?

Уникнути відповідальності за ігнорування повісток не можна. У випадку, якщо процедура вручення повістки була порушена, особа може її не брати або написати письмову відмову. Однак про ігнорування не йдеться.

Якщо особа є обмежено придатною чи непридатної до служби, вона має прийти у ТЦК та підтвердити це, надавши відповідні документи.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла назвала категорії українців, які можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться про студентів та осіб, що мають чоловіка або дружину з інвалідністю.

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо відповів, чи мобілізують нині жінок в Україні. Він зазначив, що жінки-медики завжди були військовозобов’язаними.