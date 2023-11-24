Майбутнє Су-75: експерти оцінили перспективи нового покоління російських винищувачів

Аналітики звернули увагу, що російські розробники ще не визначилися, чи будуть їхні літаки шостого покоління мати як пілотовану, так і безпілотну версію.

Генеральний конструктор російської Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Сергій Коротков 22 листопада розкрив подробиці створення винищувачів шостого покоління. За його словами, перед розробниками, зокрема, стоять завдання "фінансової доступності" літака і його малопомітності. Однак оглядачі Defence Express зазначили, що росіяни досі не визначилися, чи будуть їхні машини безпілотними або ж пілотованими.

"Основний критерій комплексу нового покоління — це насправді компроміс між оперативно-тактичними можливостями і вартістю життєвого циклу. Навіть якщо зробимо найкращий літак, але він коштуватиме нескінченно дорого, то це виявиться неефективним прийняттям рішень", — сказав Коротков.

За словами конструктора, питання про пілотовану або безпілотну платформу так до пуття і не вирішене — ще 2021 року в межах круглого столу ОАК із військовими та фахівцями це питання обговорювали, але до спільного знаменника так і не дійшли.

Коротков наголосив, що аналогічні питання стоять і перед "світовою авіаційною спільнотою", але українські експерти заперечили, зазначивши, що насправді сучасні рішення для літаків нового покоління передбачають як пілотовану, так і безпілотну версію.

Також оглядачі звернули увагу на слова керівника ОАК, який свого часу заявляв, що винищувач Су-57 є кроком у напрямку шостого покоління, на базі якого нібито можна буде розвиватися.

Тим часом фактично Су-57 є літаком покоління 4++ і такий "стрибок" через покоління машин виглядає дивно. Ба більше, російський Су-75 Checkmate якраз має бути літаком п'ятого покоління і платформою для подальших розробок, і саме він передбачає безпілотну версію. Але його перший зразок може з'явитися не раніше 2025 року.

Нагадаємо, 13 листопада корпорація "Ростех" анонсувала підготовку до початку виробництва винищувачів Су-75The Checkmate. Представники компанії зазначили, що літак був скоригований під потреби потенційного замовника.