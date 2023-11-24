Спонсори тероризму: експерт розповів, звідки ХАМАС бере гроші на війну

ХАМАС, зокрема, фінансується Іраном, Катаром і приватними спонсорами, зазначив Міхал Войнарович. Військове крило палестинської організації отримує щороку від Тегерана близько 100 млн доларів.

В Ізраїлі триває протистояння між ЦАХАЛ і бойовиками з палестинської терористичної організації ХАМАС. У зв'язку з цим аналітик Польського інституту міжнародних відносин Міхал Войнарович 24 листопада розповів в інтерв'ю Defence24 про джерела фінансування палестинського руху.

За словами експерта, ХАМАС фінансується Іраном, Катаром і приватними спонсорами. Організація також зловживає підтримкою, що спрямовується до сектору Газа, який вона контролює, стягує податки з цієї території і веде різний бізнес у близькосхідному регіоні.

"Джерела фінансування організації ХАМАС складні і можуть бути розділені на зовнішні та внутрішні. Вона отримує кошти від своїх союзників, насамперед від Ірану. За різними закордонними оцінками, Тегеран надає ХАМАСу до 100 млн доларів на рік", — зазначив Войнарович.

Лідер палестинських терористів Ісмаїл Ханія 2022 року визнав, що ракети дальнього радіусу дії, які є в розпорядженні ХАМАС, надходять з-за кордону. Це Іран, Сирія та інші країни, звідки вони потрапляють до Гази через Єгипет. Про постачання військової підтримки організації з боку Тегерана повідомляло і ЦРУ США, додав експерт.

При цьому, за оцінками ізраїльських джерел в органах безпеки, торік Іран значно збільшив фінансування військового крила ХАМАС — зі 100 млн доларів на рік до приблизно 350 млн. До цих коштів можна додати пожертвування від приватних осіб, прихильників руху.

"Зрозуміло, ХАМАС також зловживає підтримкою, що спрямовується в Газу як гуманітарна допомога, зокрема й західними суспільствами", — повідомив Войнарович.

Аналітик також згадав ринок криптовалюти, який також став помітним джерелом доходу бойовиків. Крім того ХАМАС контролює збір податків у Газі, інвестуючи гроші в бізнес. Наприклад, на гроші, які отримують від спонсорів, вони купують за кордоном товари, які потім з прибутком продають у секторі Газа. Члени руху також купують нерухомість за межами анклаву.

"Зокрема, наразі кошти акумулюються за межами сектору Газа, а не в його межах", — пояснив Войнарович.

Насамкінець експерт озвучив приблизну суму, яку було витрачено на організацію палестинцями теракту 7 жовтня на території Ізраїлю. За його оцінками, вартість його підготовки та проведення могла сягати одного мільярда доларів.

Нагадаємо, влада Ізраїлю та лідери організації ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про припинення бойових дій буде оголошено 24 листопада вранці, а звільнення полонених відбудеться лише після обіду.