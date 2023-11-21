Мільярд щороку: The Economist розповів про те, як працює фінансова імперія бойовиків ХАМАС

Бойовики налаштували величезну диверсифіковану мережу, яка дає сотні мільйонів доларів щороку. Ізраїлю та Заходу буде складно фінансово "знекровити" ХАМАС.

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В столиці Туреччині Стамбулі полюбляють збиратись не тільки туристи чи бізнесмени, але й фінансисти бойовиків ХАМАС. Рух стоїть на трьох стовпах влади: фізична сила в Секторі Гази, ідеології та сотнях мільйонів фінансування. Про це повідомляє The Economist.

Після раптового нападу 7 жовтня Ізраїль поставив на меті повністю знищити бойовиків ХАМАС й демонтувати його фінансову імперію. У Секторі Гази мало джерел фінансування, вони розташувались в дружніх до бойовиків країнах. Фінансування ХАМАС отримує шляхом відмивання грошей, фінансування компаніями та іншими шляхами, які дозволяють обходити західні санкції.

З цих доходів ХАМАС може оплачувати все: від зарплати вчителям до виробництва ракет. Близько 350 млн доларів на рік йде від імпорту товарів з Гази до Західного берега та Єгипту. Це джерело готівки, яке Ізраїлю буде найпростіше задушити.

Проте найбільше грошей ХАМАС отримує з-за кордону. В Ізраїлі оцінюють бюджет у 750 млн доларів на рік, що дозволяє купувати зброю та обладнання. Найбільший вклад робить Іран. За даними США, режим аятол передає 100 млн доларів на рік. Для уникнення санкцій та обмежень Заходу ХАМАСу доводиться вишукувати різні схеми.

"Ви були б здивовані, скільки ринкової активності повертається до [ХАМАС]", — каже Фірузе Сегзін, економіст Білкентського університету.

Близько 500 млн доларів йде через інвестиції з компаній, які зареєстровані в країнах Близького Сходу. Ними керують професіонали з інвестофісу ХАМАС. Американські чиновники кажуть, що фірми жертвують благодійним організаціям гроші, а вони направляють їх у ХАМАС. Розплутати всі ці доріжки — складне завдання. Одна компанія може спеціалізуватись на шахтах, інша на торговельних центрах, а третя взагалі будувала хмарочоси в ОАЕ. Часто виробники заперечують свої звʼязки з ХАМАС.

Також Туреччина допомагає обходити ХАМАСу західні санкції й проводить фінансові схеми по всьому світі, пишуть журналісти. Не стоять осторонь і власники криптовалюти. Загалом зараз ситуація виглядає так, що позбавити грошей ХАМАС є надскладним завданням. Ба більше, існує ризик, що ХАМАС стануть багатшими через зростання підтримки ХАМАС у країнах з пропалестинським населенням.

Нагадаємо, 20 листопада в ЦАХАЛ повідомили про виявлення 55-метрового тунелю під лікарнею в Секторі Гази.

15 листопада американський корабель збив дрон над Червоним морем, який запустили єменські хусити.