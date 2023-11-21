Миллиард ежегодно: The Economist о том, как работает финансовая империя боевиков ХАМАС

Боевики настроили огромную диверсифицированную сеть, которая дает сотни миллионов долларов ежегодно. Израилю и Западу будет сложно финансово "обескровить" ХАМАС.

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В столице Турции Стамбуле любят собираться не только туристы или бизнесмены, но и финансисты боевиков ХАМАС. Движение стоит на трех столпах власти: физическая сила в секторе Газа, идеологии и сотнях миллионов финансирования. Об этом сообщает The Economist.

После внезапного нападения 7 октября Израиль поставил целью полностью уничтожить боевиков ХАМАС и демонтировать его финансовую империю. В секторе Газа мало источников финансирования, они расположились в дружественных к боевикам странах. Финансирование ХАМАС получает путем отмывания денег, финансирования компаниями и другими путями, которые позволяют обходить западные санкции.

Из этих доходов ХАМАС может оплачивать все: от зарплаты учителям до производства ракет. Около 350 млн долларов в год идет от импорта товаров из Газы на Западный берег и в Египет. Это источник наличности, который Израилю будет проще всего задушить.

Однако больше всего денег ХАМАС получает из-за рубежа. В Израиле оценивают бюджет в 750 млн долларов в год, что позволяет покупать оружие и оборудование. Наибольший вклад делает Иран. По данным США, режим аятолл передает 100 млн долларов в год. Для избежания санкций и ограничений Запада ХАМАСу приходится изыскивать различные схемы.

"Вы были бы удивлены, сколько рыночной активности возвращается к [ХАМАС]", — говорит Фирузе Сегзин, экономист Билкентского университета.

Около 500 млн долларов идет через инвестиции из компаний, которые зарегистрированы в странах Ближнего Востока. Ими управляют профессионалы из инвестофиса ХАМАС. Американские чиновники говорят, что фирмы жертвуют благотворительным организациям деньги, а они направляют их в ХАМАС. Распутать все эти дорожки — сложная задача. Одна компания может специализироваться на шахтах, другая на торговых центрах, а третья вообще строила небоскребы в ОАЭ. Часто производители отрицают свои связи с ХАМАСом.

Также Турция помогает обходить ХАМАСу западные санкции и проводит финансовые схемы по всему миру, пишут журналисты. Не стоят в стороне и владельцы криптовалюты. В целом сейчас ситуация выглядит так, что лишить денег ХАМАС является сверхсложной задачей. Более того, существует риск, что ХАМАС станут богаче из-за роста поддержки ХАМАС в странах с пропалестинским населением.

Напомним, 20 ноября в ЦАХАЛ сообщили об обнаружении 55-метрового тоннеля под больницей в секторе Газа.

15 ноября американский корабль сбил дрон над Красным морем, который запустили йеменские хуситы.