"Ситуація може стати складною": взимку ФРН розгорне в Україні ще один ЗРК Patriot, — посол

За словами німецького дипломата Мартіна Єґера, крім посилення української протиповітряної оборони, Німеччина допомагає готувати українську енергосистему до зими. Цього року на енергетичну підтримку України Берлін виділить близько 300 мільйонів євро.

Взимку Німеччина розгорне в Україні додатковий зенітний ракетний комплекс Patriot. Про це сказав німецький посол в Україні Мартін Єґер в інтерв'ю агентству "Укрінформ" від 24 листопада.

За словами дипломата, Україна зробила все можливе, щоб підготуватися до зимового періоду. Він зазначив, що взимку ситуація "може стати дуже складною", тому Німеччина також зробила свій внесок у посилення протиповітряної оборони країни.

"На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнуто ще одну систему Patriot з Німеччини", — сказав посол.

Мартін Єґер також згадав про те, що Берлін фінансово підтримав підготовку до зими української енергетичної мережі. Крім того, Німеччина передала Україні велику кількість генераторів та іншу підтримку.

"Таким чином, нам вдалося істотно вплинути на ситуацію. За обидва роки ми сплатили до Фонду енергетичної підтримки загалом 200 млн євро, і є таким чином найбільшим платником", — констатував Єґер.

Дипломат підкреслив, що торік ФРН сумарно виділила на енергетичну підтримку України 260 мільйонів євро, а цьогоріч допомога Берліна становитиме близько 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, 10 листопада спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна отримає ще одну систему Patriot, яку раніше обіцяла Німеччина. За словами військового, Україна активно переозброюється на західні комплекси.

Крім того, 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад 1,3 млрд євро, який включає додаткову кількість систем ППО Iris-T SLM.