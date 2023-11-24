Новинка "Ростеха": тероборону Бєлгородської області одягли в бронежилети "Оберіг"

Розробники стверджують, що модернізований бронежилет виконаний з високоякісної водонепроникної тканини та арамідних матеріалів. А під час випробувань нібито витримав постріли калібрів 7,62х39 мм, 7,62х54 мм і 8,6х70 мм.

Російська держкорпорація "Ростех" поставила бійцям, дислокованим на прикордонних територіях Бєлгородської області, "новітні" бронежилети "Оберіг". Як повідомила 24 листопада пресслужба компанії, йдеться про модифіковану модель, яку було розроблено на тульському заводі "Октава" холдингу "РТ-Капітал".

Покращений "Оберіг" надійшов на озброєння військ територіальної оборони. Захисний пристрій оснащений протиосколковим корпусом і керамічними пластинами підвищеного класу захисту Бр5. Така плита витримує попадання снарядів калібру 7,62х54 мм, зокрема бронебійних 7Н14 і Б32, стверджують у "Ростех".

Загальна вага в максимальній комплектації становить 9,4 кг, а площа його протиосколкового захисту становить понад 76 кв. дм.

"Наразі це один із найкращих у країні бронежилетів за співвідношенням якості захисту, його площі та ваги. Екіпірування не сковує рухів і володіє високими захисними властивостями, витримуючи попадання бронебійних снайперських боєприпасів і осколків", — похвалилися розробники.

Елементи бронежилета виготовлені з високоякісної водонепроникної тканини, а всі секції, зокрема й бічні, мають протиосколкові шари з арамідних матеріалів. При цьому якість захисту, як стверджується, не погіршується за екстремальних температур від -40 до + 40 °C, а також у воді.

Бронежилети "Оберіг" пройшли необхідні випробування та отримали сертифікат у різних модифікаціях для класів захисту від Бр1 до Бр5 включно. За словами розробників, під час випробувань бронежилет витримав обстріл із боєприпасів, включно з 7,62х39 мм, 7,62х54 мм і 8,6х70 мм (Lapua Magnum).

Раніше повідомлялося, що китайські вчені зуміли генетично модифікувати тутових шовкопрядів, щоб отримати матеріал, який у 6 разів міцніший за кевлар. Цей матеріал можна застосовувати як для створення бронежилетів, так і в різних галузях виробництва.