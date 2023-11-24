Північній Кореї вдалося вивести супутник-шпигун на орбіту Землі, — Міноборони Японії

У КНДР стверджують, що запуск нової ракети з розвідувальним супутником відбувся "успішно" і об'єкт офіційно почне роботу з 1 грудня.

Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) вдалося вивести свій розвідувальний супутник на орбіту землі. Про це заявив міністр оборони Японії Мінору Кіхара, передає японське агентство Kyodo 24 листопада.

За словами Кіхари, уряд підтвердив, що "якийсь об'єкт", запущений КНДР, наразі перебуває "на орбіті Землі". Глава оборонного відомства наголосив, що оцінку було зроблено у співпраці зі США і Південною Кореєю.

При цьому міністр утримався від коментарів щодо того, чи був запуск північнокорейського шпигунського супутника успішним. Він зазначив, що Японія ретельно аналізуватиме, чи функціонує об'єкт належним чином.

Як зазначають журналісти, резолюції ООН забороняють використання Пхеньяном технології балістичних ракет. При цьому Північна Корея 22 листопада заявила, що "успішно" запустила нову ракету з розвідувальним супутником і "точно" вивела його на орбіту. У Пхеньяні стверджують, що супутник офіційно почне роботу 1 грудня.

Південна Корея підтвердила, що запуск супутника КНДР пройшов успішно. Крім того, офіційний портал Космічних сил США показав, що військові присвоїли північнокорейському супутнику номер. Журналісти вважають, що це свідчить про визнання Вашингтоном того факту, що об'єкт вийшов на орбіту. При цьому в Пентагоні зазначають, що успіх цього запуску все ще перебуває на стадії аналізу.

Нагадаємо, 19 листопада міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея, як вважають, "майже вирішила" свої проблеми з ракетними двигунами "за допомогою Росії". За словами військового, це сталося після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Російську Федерацію у вересні.

Раніше, 16 листопада, військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.