"Є проблеми": Вірменія заплатила РФ за зброю, яку так і не отримала, — Пашинян

За словами глави вірменського уряду, Єреван заплатив за російську зброю "мільйони доларів", проте Росії "самій потрібні озброєння".

Російська Федерація досі не поставила Вірменії зброю, за яку Єреван уже заплатив. Про це пише портал NEWS.am 24 листопада, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Глава вірменського уряду зазначив, що його країна перерахувала Росії "мільйони доларів" за зброю, однак Москва не повернула кошти. За словами політика, наразі тривають дискусії щодо можливих рішень цього питання.

За словами Пашиняна, один із варіантів, який розглядають у Єревані, передбачає вирахування витраченої на російську зброю суми з боргу Вірменії перед РФ. Прем'єр підкреслив, що це не єдиний варіант.

Пашинян також додав, що Росії "самій потрібні озброєння". За його словами, Вірменія готова працювати над цим питанням.

"Я сподіваюся, що ці обговорення принесуть конкретні результати", — підсумував Пашинян.

Нагадаємо, 14 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не зможе взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Мінську. Таким чином Єреван відмовився від участі в саміті ОДКБ вперше з 2009-го року.

Раніше, 17 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив з трибуни Європейського парламенту і розповів про загрози, які стоять перед його країною — політичні та військові. На звернення Пашиняна відреагували в Росії — пригрозили, що Вірменія може повторити долю України.