"Стане Україною №3": у РФ почали погрожувати Вірменії за кроки в бік ЄС, — ЗМІ

Російська влада не задоволена діями прем'єр-міністра Вірменії, який критикував дії РФ із трибуни Європарламенту, свідчить повідомлення росЗМІ. Тому Вірменії обіцяють повторення долі України та Молдови.

Related video

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 17 жовтня виступив із трибуни Європейського парламенту й розповів про загрози, які постали перед його країною, — політичні та воєнні. На звернення Пашиняна відреагували в Росії — пригрозили, що Вірменія може повторити долю України. Слова російського чиновника наводить агентство ТАСС.

Важливо

У США вважають, що Азербайджан незабаром може почати вторгнення у Вірменію, — Politico

Агентство процитувало анонімного співрозмовника, якого назвало "високопоставленим джерелом у Москві". Ця людина оцінила виступ Пашиняна з трибуни Європарламенту як "провокаційний і безвідповідальний".

Особливо зачепили слова очільника Вірменії щодо дій Росії, вказано в повідомленні ТАСС. Також співрозмовник "із Москви" заявив, що Пашинян повторює кроки президента України Володимира Зеленського. Так його країна незабаром повторить долю і України, і Молдови — стане "Україною №3".

"Бачимо, як Вірменію намагаються перетворити на Україну №3, якщо вважати Молдову Україною №2, а Пашинян семимильними кроками йде шляхом Володимира Зеленського", — сказав росіянин.

ТАСС — про заяву Москви щодо Пашиняна Фото: Скриншот

Ситуація у Вірменії: деталі

Перебуваючи на трибуні Європарламенту, Пашинян описав події, через які пройшла його країна протягом останнього десятиліття. Зокрема, згадав про "оксамитову революцію" 2018 року, коли відбулися демократичні вибори, 2020-2022 рр., коли відбувалися сутички з Азербайджаном, і 2023 року, коли Азербайджан вирішив ліквідувати автономію Карабаху. Під час свого виступу він неодноразово згадував про причетність до цих подій Росії та про загрозу демократії, яка у зв'язку з цим з'являлася.

Фрагмент виступу Пашиняна в Європарламенті 17 жовтня 2023 року Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, 19 вересня уряд Азербайджану заявив, що начебто відбулися провокації бойовиків Карабаху, які стріляли в напрямку азербайджанський військових. Після цього почалася воєнна операція, яка тривала близько доби. За підсумки цієї операції військові Карабаху склали зброю, а з території вірменського анклаву виїхали близько 100 тис. вірмен.

Водночас Росія, яка мала б якось вплинути на ситуацію згідно з договором про колективну безпеку (ОДКБ), не зробила жодного руху на допомогу вірменам і Вірменії, засвідчили заяви російської влади.

У другій половині жовтня виникла ще одна загроза: у США попередили, що Азербайджан може почати воєнні дії та вторгнутися у Вірменію. Наразі бойові дії не почалися, а Пашинян звернувся за допомогою до парламентарів ЄС.

Нагадуємо, в Ізраїлі триває загострення на кордоні із Сектором Гази та сусідніми країнами — Сирією та Ліваном. Наразі Армія оборони Ізраїлю готується до ведення бойових дій проти терористів ХАМАС. Водночас в Ізраїль прибув президент США Джо Байден: політик намагатиметься знайти спосіб розв'язати проблему в західній Азії.