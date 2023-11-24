Розподілено зони відповідальності: Україна побудує багаторівневу оборону, — Міноборони

Міністр оборони Умєров та міністр цифрової трансфоромації Федоров домовилися створити робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

При Міністерстві оборони України створено міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та вчасно реагуватиме на них. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Таке рішення 24 листопада було ухвалено на зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

За інформацією Міністерства оборони, консультативно-дорадчий орган буде координувати зусилля органів військового управління, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Зони відповідальності

У МО України повідомили, що на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд будуть здійснюють військові підрозділи. Другою та третьою лініями оборони займатимуться Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій.

Міністр цифрової трансформації Федоров зазначив, що фортифікаційні споруди допоможуть посилити обороноздатність нашої країни та ефективніше протидіяти противнику.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Нам уже вдалося знайти фінансування серед українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найбільш "гарячих" напрямках. Дякую всім компаніям, які готові долучитися до цього важливого напряму для фронту", — заявив Федоров.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що затверджено "військовий безвіз" і категорії бюджету Міноборони. За словами заступника міністра оборони Юрія Джигира, Україна наближається до стандартів НАТО і запроваджує реальні інструменти, які давно й успішно працюють у всіх державах НАТО.