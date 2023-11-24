Україна виділяє близько 175 млрд гривень на ракети та боєприпаси у 2024 році

За словами заступника міністра оборони Юрія Джигира, для Міноборони придбання ракетного озброєння та снарядів є одним з ключових пріоритетів. Загальний бюджет на 2024 рік складає 1,1 трлн гривень.

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Міністерство оборони України робить пріоритетним придбання ракетного озброєння та боєприпасів для Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів, що придбання боєприпасів та ракет є одним з пріоритетів для оборонного бюджету на 2024 рік. На це планують виділити близько 175 млрд гривень.

"На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень. На військову техніку — близько 80 мільярдів гривень", — заявив Джигир.

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Також він сказав, що наступним пріоритетом для Міноборони буде ремонт пошкодженої техніки, а також придання запчастин до неї. Окрім цього Кабмін поставив завдання віддавати пріоритет українському озброєнню під час закупівель у 2024 році. За оцінками Міноборони, в українського виробника зроблять замовлень на 190 млрд гривень. Однак вони будуть контрактуватися вже з наступного року.

Додамо, 10 листопада в Міноборони повідомили, що бюджет відомства складатиме 1,1 трлн гривень, з них 862 млрд гривень піде на утримання військових, 265,4 на придбання зброї та ремонт техніки, а ще 36,6 на відновлення інфраструктури армії. На забезпечення діяльності Міністерства виділено 663,7 млн гривень.

Нагадаємо, 10 листопада в Пентагоні заявили, що пакети допомоги Україні будуть меншими, бо витрачені 96% виділених на 2023 рік кошти.

14 листопада в Міноборони заявили, що вони хочуть зробити забезпечення ЗСУ на 100% від українського виробника.