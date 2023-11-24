Обстріл Чорнобаївки: правоохоронці почали розслідування щодо начальника СВА, — голова ОВА

Очільник військової адміністрації назвав публікацію анонсу з точним часом та місцем прощання із загиблим воїном — "грубим порушенням правил безпеки".

Збройні сили Російської Федерації 23 листопада завдали удару по селу Чорнобаївка в Херсонській області. Загинуло троє людей, ще п’ятеро місцевих жителів — поранені. Ініційовано розслідування відносно начальника Чорнобаївської СВА Ігоря Дударя. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Грубе порушення правил безпеки": Прокудін про анонс похорону військового

Окрім того, очільник ОВА підтвердив інформацію щодо того, що 22 листопада Чорнобаївська військова адміністрація опублікувала допис вказавши час і місце прощання із загиблим воїном.

"Це грубе порушення правил безпеки, яких потрібно дотримуватися у прифронтовому населеному пункті", — наголосив голова ОВА.

За словами Прокудина, ще тоді він надав доручення невідкладно виправити цю ситуацію. Тож відповідний допис, видалили, а церемонію поховання перенесли на інший час та місце.

"Але, на жаль, вчора ворог безжально обстріляв село використовуючи касетні боєприпаси. Загинуло троє людей, ще п’ятеро місцевих жителів — поранені. Мені страшно навіть уявити скільки було б постраждалих, якби ми не вжили заходів", — зазначив голова військової адміністрації.

Прокудін ініціював проведення службового розслідування: деталі

За словами очільника ОВА, нині правоохоронні органи та Служба безпеки України проводять розслідування.

Також він ініціював проведення службового розслідування відносно начальника Чорнобаївської СВА Ігоря Дударя.

"За результатами винні будуть притягнуті до відповідальності", — наголосив Прокудін.

ЗС РФ касетними снарядами обстріляли Чорнобаївку

Нагадаємо, 23 листопада Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. За слова глави Офісу Президента Андрія Єрмака, обстріл вівся касетними боєприпасами.

Окрім того, спікер Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що Збройні сили Російської Федерації могли завдати удару по селу Чорнобаївка у зв'язку з анонсом похорону військовослужбовця місцевою сільською радою.

Нагадаємо, 21 листопада, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти скинули на Херсонську область 25 керованих авіабомб за півтори години. Під удар потрапили населені пункти Бериславського та Каховського районів.