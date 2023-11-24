На Херсонщині окупанти знищують пам'ятники жертвам Голодомору (фото)

Російська влада заперечує Голодомор в Україні. Знищуючи пам'ятники вони заявляють, що це "символ дезінформації".

Російська влада продовжує знищувати українську історію та заперечувати Голодомор. На цей раз окупанти руйнують пам’ятники жертвам Голодомору у Херсонській області. Про це повідомляють на сайті Музею Голодомору.

Зазначається, що від рук окупаційної влади постраждали пам’ятники у Новій Каховці та в Олешках. Зокрема, вони не визнають Голодомор та вважають пам’ятники лише "інструментом маніпуляції", які були створені для "розпалювання ненависті до Росії".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом як пише Музей, посилаючись на російські видання, Росія називає це "демонтажем символу дезінформації". Окупанти вважають, що голод був у південних регіонах РФ та у Радянському Союзі кожні декілька десятків років та Україна постраждала "не найбільше".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

У Музеї Голодомору кажуть, що обурені такими діями та попросили правоохоронні органи провести розслідування та встановити причетних до знищення пам’ятників. Також вони наголосили, що заперечення факту Голодомору стало важливою частиною історичної політики Росії. Зокрема, для РФ головним є маніпуляція думкою про комуністичне минуле. Вони це роблять для залучення прихильників антизахідної політики Путіна.

У жовтні минулого року окупанти знесли меморіал "Жертвам голодомору" у Маріуполі. Вони також називали це "символом дезінформації". Тоді повідомлялося, що пам’ятник планують переробити на будівельні матеріали.

Тим часом у серпні 2023 року у РФ освятили пам’ятник Йосипу Сталіну. Священник, який освячував пам’ятник, заявив, що завдяки репресіям є "безліч новомучеників і сповідників".