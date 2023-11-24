Перемир'я в Секторі Гази: ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників, — ЗМІ

У секторі Газа офіційно почав діяти режим припинення вогню, який має тривати 4 дні. За інформацією журналістів, у рамках угоди між Ізраїлем і ХАМАСом, бойовики мають звільнити 50 жінок і дітей.

Перша група ізраїльських заручників у супроводі співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста на машинах швидкої допомоги прямує з Хан-Юніса на півдні сектору Гази до контрольно-пропускного пункту Рафах, повідомляє The Times of Israel.

Бойовики відпустили 13 ізраїльських жінок і дітей. Це звільнення є першим із чотирьох очікуваних етапів. ХАМАС погодився звільнити близько 50 заручників за чотири дні перемир'я з Ізраїлем — усіх дітей і жінок.

За інформацією журналістів, сторони погодилися, що ХАМАС зрештою може звільнити більше людей в обмін на продовження режиму припинення вогню.

Звільнені заручники являють собою лише невелику групу з приблизно 240 осіб, утримуваних терористами Гази з 7 жовтня. Ізраїль має намір звільнити 150 палестинських в'язнів, затриманих за терористичні злочини, усіх жінок і неповнолітніх, в обмін на 50 ізраїльтян. Сьогодні Ізраїль звільнить 39 осіб в обмін на повернення перших 13 ізраїльтян.

Наразі за процесом передачі заручників спостерігає весь світ. У соціальній мережі "X" проводиться онлайн-трансляція подій на КПП Рафах.

Режим припинення вогню в Секторі Газа

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі. Режим тимчасового перемир'я набув чинності о 7 годині ранку 24 листопада. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях зрештою закінчилася "тривалим перемир'ям".

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.