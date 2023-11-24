"Не хизуються": снайпери "Привиди Бахмуту" нарахували 580 підтверджених цілей (відео)

Снайперський підрозділ має гвинтівки, кожна з яких коштує як автомобіль, розповіли бійці "Привида" журналістам. З повним оснащенням вони можуть важити до 30 кг.

Снайперським підрозділом ЗСУ командує боєць на прізвисько "Привид". Підрозділ, названий за іменем командира, за час своєї успішної роботи знешкодив майже 600 російських окупантів. Однак це число приблизне — стільки тіл змогли підтвердити візуально. Про деталі роботи українських снайперів ідеться у репортажі, знятому порталом "Громадське". Репортаж про підрозділ "Привид" опублікований на Youtube-каналі порталу.

Перші кадри запису показують бійців з підрозділу "Привид". Зйомка ведеться на неназваному відтинку фронту. Також не вказано, коли саме зафільмували бійців.

Журналісти поспілкувались зі снайперами, які ховали свої обличчя і називали лише прізвиська — "Привид" (командир), "Артист", "Кітцоні", "Альфа". "Привид" назвав орієнтовне число влучних пострілів, зроблених підрозділом — 580 шт. Наголосив, що "чимало цілей лишаються не зафіксованими, бо немає відеопідтвердження". Також описав, якими якостями має володіти снайпер. Зокрема, він не має бути агресивним, найважливіше для нього — спокій.

"Для снайпера агресивність — це не його тема. Він має бути врівноваженим", — сказав командир.

Снайпер "Артист" відзначив, що він з побратимами не хизується кількістю знешкоджених одиниць ворога. Вказав, що це "не варто романтизувати". Після війни він планує забути про своє заняття і повернутись до цивільного життя.

Боєць на прізвисько "Кітцоні" розповів журналістам, що "не прив'язується до людей", бо "у будь-який момент можеш втратити цю людину". "Якщо будуть якісь втрати, то це буде дуже велике горе", — сказав снайпер. Зауважив, що військовим зі снайперського підрозділу краще бути низькими: тоді вони "менша мішень".

Журналісти разом з військовими завантажились у авто і виїхали десь на лінію боїв. При цьому снайпери підготувались — натягнули маскувальні "кікімори". Один з бійців на прізвисько "Альфа" пояснив, чому їхній підрозділ назвали не просто "привидами", а "привидами Бахмуту". З його слів, все почалось з "командирського тіктока", а коли перебрались у Бахмут, то отримали додаткову характеристику.

Також снайпери показали гвинтівку калібру 14,5 × 114 мм, яку використовують для роботи. З "усіма апгрейдами" вона може важити до 20-30 кг. Коштує дорого — "як хороший автомобіль", розповіли бійці.

Зазначимо, 2 жовтня боєць "привид Бахмуту" розповідав ЗМІ про кількість знищених цілей. З його слів, на той момент було "558 убитих за 9 місяців". Протягом двох місяців ця кількість зросла ще на 20 осіб, випливає з сюжету "Громадського". Між тим у листопада стало відомо рекордний постріл — вдалось дістати до російського солдата за 3,8 км.

Нагадуємо, бійці 14 ОМБр імені князя Романа Великого дістали до трьох одиниць військової техніки ЗС РФ: зокрема, вдалось підірвати танк і бронемашину. 24 листопада експерт розповів, що російські війська готуються здійснити "жест доброї волі" на півдні. Аргументував свою думку тим, що противник набудував фортифікаційні споруди, щоб прикривати майбутній відступ.