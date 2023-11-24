"Записано в Конституції": РФ намагалася змусити Україну відмовитися від НАТО (відео)

За словами Давида Арахамії, російська делегація намагалася змусити Україну стати нейтральною державою. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції України.

Російська Федерація до останнього сподівалась, що зможе змусити Україну відмовитися від вступу в НАТО. Про це 24 листопада розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Телеведуча нагадала, що Путін показував документ за результатами білоруських перемовин, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною. Цей документ, начебто було парафійовано в Стамбулі.

"Називався цей документ "Угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки". Путін казав, що там було 18 статей. За його словами, там "все прописано від бойової техніки до особового складу Збройних сил України". Він сказав, що стоїть підпис керівника делегації", — розповіла журналістка.

Цю інформацію Давид Арахамія прокоментував так: "Але чомусь він не оприлюднив цей документ. Як ви думаєте, чому?".

Мосейчук запитала голову фракції: "Метою української делегації було затягувати процес, якою була мета російської делегації?".

Політик розповів, що росіяни намагалися змусити Україну стати нейтральною державою і відмовилася від своїх намірів стати членом НАТО.

"Мета російської делегації — вони до останнього сподівались, що дотиснуть нас до підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони були готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись, нейтралітет. Дамо зобов’язання, що не будемо вступати до НАТО. Цей пункт був ключовим. Все решта — косметичні, політичні приправки: про денацифікацію, про російськомовне населення тощо", — розповів Арахамія.

На запитання Наталії Мосейчук, чому Україна не погодилася на цей пункт, він відповів: "По-перше, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити, якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли, щось підписати, відійти, а потім вони зайшли більш підготовленими. Бо вони зайшли насправді не підготовленими до такого супротиву. Тому ми могли працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає".

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