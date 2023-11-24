"Піде 175 мільярдів": у Міноборони назвали пріоритетний напрямок оборонного бюджету України

Понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, повинно залишитися у вітчизняного виробника.

Виробництво та закупівля ракетного озброєння, а також постачання до війська боєприпасів – один із основних пріоритетів бюджету оборони на 2024 рік. Про це повідомив Юрій Джигир, заступник Міністра оборони України, йдеться на сайті воєнного відомства.

Приблизно 175 мільярдів гривень спрямують на цей напрямок зі тих коштів, які були заплановані на 2024 рік. На військову техніку віддадуть близько 80 мільярдів гривень.

Наступний пріоритет – поточний ремонт військової техніки, яка була пошкоджена, та закупівля запчастин до неї. Він наголосив, що перед міністерством уряд поставив завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.

"І за нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, залишаться у вітчизняного виробника", — сказав Юрій Джигир.

Витрати на сектор безпеки та оборони України

У 2022 році парламент ухвалив рішення видатків на оборону. Вони виявилися рекордними. В остаточному варіанті бюджету на 2023 рік незмінними залишилися видатки на оборону та безпеку – це 1 трлн 141 млрд грн або 18,2% ВВП, і на них планувалося спрямувати понад половину видатків. Це рекорд по найбільш завчасному ухваленому бюджету за історію України.

Нагадаємо, у жовтні Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво боєприпасів Україні та Німеччині. Для нашої держави будуть виробляти боєприпаси серії L15. Також контракт передбачає снаряди для Бундесверу.