Політв'язень часів Януковича загинув у боях на Запоріжжі (фото)

Сергія Павліченка та його батька судова інстанція у 2012 році визнала винними у вбивстві судді Сергія Зубкова.

Сергій Павліченко, представник ультрас київського "Динамо", політв'язень часів експрезидента Віктора Януковича, загинув у боях із російськими загарбниками. У Facebook "WBC Ультрас Динамо" повідомили подробиці.

Боєць 78 полку ДШВ відчайдушно захищав Україну. Він отримав смертельні поранення 18 листопада в районі села Вербове, яке розташоване на території Запорізької області.

"Переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше…" – йдеться у дописі.

Фото: WBC Ультрас Динамо

Хто такий Сергій Павліченко

Сергій Павліченко отримав 13 років позбавлення волі, а його батько Дмитра у 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив до довічного ув’язнення. Їх звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова.

Павліченки просили у своїй скарзі зверталися до тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Вони просили порушити кримінальне провадження проти слідчого столичної прокуратури, звинувативши у фальсифікації матеріалів допиту одного зі свідків.

Їх звільнили у лютому 2014 році. Це відбулося на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів". Вона передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Фото: ostro.org

Фанати "Динамо" на кожному матчі протестували. Вони вивішували банери із закликом: "свободу Павліченкам".

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що на війні загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу з Чернігова Сергій Лисюк. Кікбоксер підірвався на міні під час бойового завдання.