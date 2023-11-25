РФ атакувала вночі Україну 75 "Шахедами", збити вдалося понад 90%, – ЗСУ (інфографіка)

За інформацією Повітряних сил, збили 71 БПЛА. При цьому більшість із них — у Київській області.

Російські війська випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА – 75 одиниць. Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, у Telegram повідомив подробиці.

Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки.

Він відзначив роботу мобільних груп. Майже 40% російських цілей було ліквідовано.

"Дякую усім за захист цієї ночі", – йдеться у дописі.

Мер Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що на території Соломʼянського району внаслідок падіння уламків БПЛА зайнялося приміщення дитсадка. У сусідніх будинках також зафіксували пошкоджені вікна.

У Соломʼянському районі також зафіксували падіння уламки дрона. Внаслідок цього відбулося займання. У Подільському та Печерському районах також впали уламки БПЛА.

Залишки дрона впали на чотириповерховий житловий будинок на території Голосіївського району. Попередньо ніхто не постраждав.

Невеликий уламок БПЛА впав у Дніпровському районі. Займання не було.

Загалом, внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. Їм надали медичну допомогу.

Ударні безпілотники зафіксували й у інших регіонах. Як повідомили у Силах оборони півдня України, над Кіровоградщиною збили два ударних дрони, над Миколаївщиною — один. Влучань не має. Працювала ППО й у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Знищено 71 ударний БПЛА Shahed-131/136. Переважна більшість – на Київщині.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, 21 листопада у Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські Shahed можуть завдавати ударів по РФ. За словами спікера Повітряних сил, те, що Україна може завдавати ударів по РФ — не підлягає сумніву. Є також засоби, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях.