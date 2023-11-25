"Свідомий терор": Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору

Українські захисники збили більшість ударних БПЛА ворога, але керівник держави вважає, що варто посилити ППО України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 70 одиниць ударних БПЛА Shahed російські загарбники запустили у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. У Telegram він опублікував відповідний допис.

Він наголосив на тому, що окупанти все запланували. Росіяни свідомо пішли на такий крок. З його слів, керівництво Росії пишається тим, що може знищувати та вбивати українців.

"Свідомий терор. Саме в цей час", – заявив він.

Володимир Зеленський додав, що українські захисники знищили більшість дронів. Він зазначив, що потрібно посилити нашу ППО та збивати більше повітряних цілей.

"І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", – заявив Зеленський.

Атака Shahed в ніч на 25 листопада

Війська РФ атакували вночі Україну 75 БПЛА Shahed, збити вдалося понад 90%. Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки. Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, відзначив роботу мобільних груп. Майже 40% російських цілей було ліквідовано.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БПЛА.

Нагадаємо, 23 листопада у ЗСУ пояснили, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed. Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.