У небі над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів, – Повітряні Сили (відео)
Атака "Шахедами" в ніч на 25 листопада Києва, як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, виявилася рекордною.
Над Києвом та областю збили 66 безпілотників, які російські війська запустили в ніч на 25 листопада. Подробиці повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".
Він назвав цей показник рекордним для столичного регіону. Українським силам вдалося ліквідувати загрозу.
"Це величезна кількість", – пояснив Ігнат.
Він пригадав, як на Новий рік росіяни атакували столицю 45 безпілотниками. Саме тоді цей показник вважався найвищим.
На півдні та сході також окупанти застосовували БПЛА. З його слів, випускали ракету Х-59.
Атака "Шахедами" Києва в ніч на 25 листопада
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БПЛА.
На території Соломʼянського району внаслідок падіння уламків БПЛА зайнялося приміщення дитсадка. У сусідніх будинках також зафіксували пошкоджені вікна.
Залишки дрона впали на чотириповерховий житловий будинок на території Голосіївського району. Попередньо ніхто не постраждав.
Невеликий уламок БПЛА впав у Дніпровському районі. Займання не було.
Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Він назвав такі дії свідомим кроком.