У небі над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів, – Повітряні Сили (відео)

Атака "Шахедами" в ніч на 25 листопада Києва, як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, виявилася рекордною.

Над Києвом та областю збили 66 безпілотників, які російські війська запустили в ніч на 25 листопада. Подробиці повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".

Він назвав цей показник рекордним для столичного регіону. Українським силам вдалося ліквідувати загрозу.

"Це величезна кількість", – пояснив Ігнат.

Він пригадав, як на Новий рік росіяни атакували столицю 45 безпілотниками. Саме тоді цей показник вважався найвищим.

На півдні та сході також окупанти застосовували БПЛА. З його слів, випускали ракету Х-59.

Атака "Шахедами" Києва в ніч на 25 листопада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці України зафіксовано уламки БПЛА.

На території Соломʼянського району внаслідок падіння уламків БПЛА зайнялося приміщення дитсадка. У сусідніх будинках також зафіксували пошкоджені вікна.

Залишки дрона впали на чотириповерховий житловий будинок на території Голосіївського району. Попередньо ніхто не постраждав.

Невеликий уламок БПЛА впав у Дніпровському районі. Займання не було.

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Він назвав такі дії свідомим кроком.