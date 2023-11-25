74 із 75: Повітряні сили уточнили дані про збиті "Шахеди" цієї ночі (інфографіка)

Росія цинічно направляє хвилі дронів для нападу на Україну, як вважає пані посол США в Україні Бріджит Брінк, коли температура опускається нижче нуля.

За уточненою інформацією, в ніч на 25 листопада сили ППО збили 74 із 75 БПЛА "Шахед". У Telegram Повітряні сили повідомили подробиці.

Українським військам вдалося збити усі дрони, окрім одного. Раніше називали цифру у 71 ліквідований БПЛА.

"Тобто плюс три в актив!" – йдеться у дописі.

Представники інших держав засудили удар Росії по українських містах. Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у сервісі мікроблогів Х заявила, що РФ посилає хвилі дронів, коли температура опускається нижче нуля.

З її слів, усю ніч у Києві активно працювали засоби ППО. Вона пояснила, коли температура на території України опускається нижче нуля, Росія цинічно направляє хвилі іранських дронів для нападу на столицю і країну. Брінк висловила вдячність протиповітряним захисникам України.

Президент України Володимир Зеленський засудив рекордну атаку "Шахедами" в день памʼяті жертв Голодомору. Українські захисники збили більшість ударних БПЛА ворога, але керівник держави вважає, що варто посилити ППО України. Він наголосив на тому, що окупанти все запланували. Росіяни свідомо пішли на такий крок. З його слів, керівництво Росії пишається тим, що може знищувати та вбивати українців.

Атака Shahed на Київ

Війська РФ атакували вночі Україну 75 БПЛА Shahed, збити вдалося понад 90%. Основний напрямок удару – Київ. Українська столиця зазнала найбільшої атаки. Майже 40% російських цілей було ліквідовано.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці зафіксували уламки БПЛА.

У небі над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів. Атака "Шахедами" в ніч на 25 листопада Києва, як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, виявилася рекордною.

Загалом, внаслідок російської атаки на столицю постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. Їм надали медичну допомогу.

Удар по Україні в ніч на 25 листопада

Як повідомили у Силах оборони півдня України, над Кіровоградщиною збили два ударних дрони, над Миколаївщиною — один. Влучань не має. Працювала ППО й у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram повідомив, що в області субота розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. На світанку українські захисники ліквідували в небі над Черкаським районом ворожий "шахед".

Уламки впали на відкриту територію. У кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих.

Нагадаємо, 23 листопада у ЗСУ пояснили, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed. Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, звернув увагу, що спочатку російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше стали завдавати ударів групами, а потім — точково.