"Беруть участь сотні підприємств": Міноборони провело випробування українських дронів (відео)

Міноборони провело випробування українських дронів, виготовлених приватними компаніями. Деякі підприємства показали хороший результат і готові в перспективі розширювати виробництво.

Міністерство оборони України провело випробування українських безпілотних авіаційних комплексів шести виробників. Здебільшого — FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями. Про це повідомили у відомстві.

У Міноборони зазначили, що мета цих випробувань — перевірити роботу безпілотників під впливом випромінювання комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окремо тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв'язку та каналу безпілотника.

"Для більшості виробників це випробування стало гарною можливістю побачити вразливі місця своїх розробок і надалі зосередитися саме на вдосконаленні презентованих проєктів з протидії РЕБ. Один із виробників продемонстрував серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відеозв'язку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ", — повідомили у відомстві.

Якщо подальші випробування пройдуть успішно і комплекс допустять до експлуатації, підприємство готове до масштабування виробництва.

"Проєкт розпочався близько року тому, але зараз ми вийшли на рівень, який можна показувати. Цей дрон здатен виконувати бойові завдання на відстані до десяти кілометрів. Технології, які використовувалися для розробки цієї моделі — не якісь інноваційні чи унікальні, це збірна солянка наших знань, вдале поєднання досвіду попередніх виробів", — сказав представник компанії-виробника.

У Міноборони додали, що подібні випробування нових моделей БпАК міністерство влаштовує регулярно. Кількість підприємств, які за власною ініціативою працюють над створенням сучасних українських безпілотників, сягає кількох сотень, оскільки цей тип озброєнь в армії надзвичайно потрібний.

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